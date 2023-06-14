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"Самая страшная ночь": двое украинских теннисисток едва не попали под обстрел Одессы россией

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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В пяти минутах от жилья Ястремской пострадал дом Новость обновлена 14 июня 2023, 22:25
В пяти минутах от жилья Ястремской пострадал дом. Фото instagram.com/dayana_yastremskay

Спортсменки не стеснялись в выражениях

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Владислава Кутузова оказались поблизости с обстрелом россией Одессы в ночь на 14 июня.

Своими эмоциями они поделились в соцсетях. Ястремская на личной странице в Instagram призналась, что в результате обстрела пострадали здания в пяти минутах от ее дома.

"McDonald's, жилые дома, институт, торговый центр. россия – это террористы", — написала 135-я ракетка мира, которая также тегнула Международную федерацию тенниса и Женскую теннисную ассоциацию (WTA), которые допустили к турнирам игрокам из рф и Беларуси.

Кроме того, теннисистка опубликовала картинку с надписью: "С чего начинается ваше утро? Со слова "п*дарасы".

Кутузова также в Instagram призналась, что пострадал соседний от нее дом. По словам бывшей теннисистки, а теперь тренера в Одессе, у соседей повыбивало окна.

"Самая страшная ночь. Ну какими нужно быть дебилами, чтобы попасть в магазин, бизнес-центр. Уже жду новостей, что это был стратегический объект… П*дарусня", — резюмировала она.

Ранее Ястремская отказалась пожать руку россиянке Екатерине Александровой после матча.

Недавно российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что всегда хорошо общалась с Ястремской, но сейчас это "чуть-чуть изменилось".

Теги:
#Теннис #Одесса #Кутузова #Даяна Ястремская