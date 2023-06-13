Молодая звезда украинского тенниса сенсационно обыграла 10-ю ракетку мира (видео)

Для победы хватило одного часа и 19 минут

21-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур на травяном турнире WTA 250 в британском Ноттингеме сенсационно обыграла 10-ю ракетку планеты Беатрис Хаддад Маю, которая проиграла в полуфинале недавно прошедшего "Ролан Гаррос" его будущей победительнице Иге Швентек.

Об этом сообщает "Телеграф". Для победы 157-му номеру мировой классификации хватило одного часа и 19 минут игры на корте.

Снигур не отдала ни одного сета сопернице, которая выиграла четыре гейма в первой партии, а также три — во второй — 6:4, 6:3.

В следующем раунде украинская теннисистка, заменила на турнире соотечественницу Лесю Цуренко, сыграет против представительницы Великобритании Кэти Бултер.

Примечательно, что это уже вторая победа Снигур над соперницей из топ-10 мирового рейтинга после того, как в 2022 года ей удалось выиграть у румынки Симоны Халеп в первом раунде US Open.

Напомним, что в обновленном рейтинге самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-100 мирового рейтинга.

На "Ролан Гаррос" ей удалось выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Свитолина в начале апреля вернулась на корт спустя 13 месяцев отсутствия после рождения дочери и еще две недели назад была 508-й в рейтинге.