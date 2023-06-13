Молода зірка українського тенісу сенсаційно обіграла 10-ту ракетку світу (відео)

Для перемоги вистачило однієї години та 19 хвилин

21-річна українська тенісистка Дар’я Снігур на трав’яному турнірі WTA 250 у британському Ноттінгемі сенсаційно обіграла 10-ту ракетку планети Беатріс Хаддад Маю, яка минулого тижня програла в півфіналі "Ролан Гаррос" його майбутній переможниці Ізі Швентек.

Про це повідомляє "Телеграф". Для перемоги 157-му номеру світової класифікації вистачило однієї години та 19 хвилин гри на корті.

Снігур не віддала жодного сета суперниці, яка виграла чотири гейми в першій партії, а також три — в другій — 6:4, 6:3.

У наступному раунді українська тенісистка, яка замінила на турнірі співвітчизницю Лесю Цуренко, зіграє проти представниці Великобританії Кеті Бултер.

Примітно, що це вже друга перемога Снігур над суперницею з топ-10 світового рейтингу після того, як у 2022 року їй вдалося виграти в румунки Сімони Халеп у першому раунді US Open.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася до топ-100 світового рейтингу.

На "Ролан Гаррос" їй вдалося вийти до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Світоліна на початку квітня повернулася на корт через 13 місяців відсутності після народження доньки і ще два тижні тому була 508-ю в рейтингу.