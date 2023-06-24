"Почему к русским такое отношение": олимпийская чемпионка из рф внезапно прозрела

Спортсменка считает, что россиянам нужно проще вести себя с другими людьми

Уже бывшая российская спортсменка Анастасия Назаренко, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье, неожиданно поняла, почему к ее согражданам негативно относятся за границей.

В своем Instagram она написала пост на эту тему.

По словам спортсменки, русскоязычные граждане за границей ведут себя плохо, в связи с чем они нарываются на такое же отношение в ответ.

"Люди не хотят дружить с людьми, которые не nice с ними, и я заметила, что некоторое русскоязычное население абсолютно ведет себя не nice с другими людьми, как у себя в стране, так и за ее пределами, а потом жалуются на судьбу, что у них все не так в жизни, и не могут понять, почему к русским такое отношение. А оно так и будет, пока сами вы не изменитесь", – отметила она.

Интересно, что в 2022 году Назаренко сменила российское гражданство на американское.

Ранее "Телеграф" писал о том, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и телекомментатор Лидия Иванова не понимает, почему от международных соревнований отстранили Беларусь.