Первая ракетка россии удивила своей реакцией на поражение от Свитолиной (видео)

Спортсменка отметилась уважительным жестом

Лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина в знак уважения неожиданно показала большой палец украинке Элине Свитолиной после своего поражения в матче 1/8 финала Ролан Гаррос.

Об этом сообщает "Телеграф". Эпизод произошел после того, как Свитолина отказалась пожимать руку сопернице из страны-агрессора.

Стоит отметить, что Касаткина — одна из немногих представителей спорта россии, кто осудил жестокую войну рф против Украины.

В предыдущем раунде "Ролан Гаррос" Свитолина обыграла ее соотечественницу Анну Блинкову, которой также не пожала руку.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции украинка обыграла австралийку Сторм Хантер — 2:6, 6:3, 6:1.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая снова не дала пресс-конференцию на Открытом чемпионате Франции из-за страха перед украинцами.