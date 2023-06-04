Впервые в истории сразу две украинки сыграют в 1/8 финала "Ролан Гаррос" (видео)

Леся Цуренко разгромила именитую соперницу

Украинская теннисистка Леся Цуренко разромно победила чемпионку US Open 2019 года Бьянку Андрееску из Канады и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где накануне первая ракетка Беларуси провела секретную пресс-конференцию из-за страха перед украинцами.

Как сообщает "Телеграф", победительница отдала сопернице лишь два гейма за два сета. Для достижения успера она затратила чуть больше часа игры на корте — 6:1, 6:1.

Цуренко во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос", где сыграет первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши, и в четвертый раз пробилась в 1/8 финала всех турниров Большого шлема.

Впервые в истории на этой стадии Открытого чемпионата Франции сыграют сразу две украинские теннисистки — также там поучаствует Элина Свитолина.

Свитолина продолжила свою победную серию до восьми матчей подряд, обыграв россиянку Анну Блинкову со счетом 6:2, 2:6, 5:7. В 1/8 финала она сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

При этом французская публика освистала украинскую теннисистку, которая отказалась пожать руку россиянке после своей победы.

Напомним, на "Ролан Гаррос" Элина Свитолина выступает в экипировке украинского бренда.