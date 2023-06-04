Вперше в історії одразу дві українки зіграють в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос" (відео)

Леся Цуренко розгромила імениту суперницю

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла чемпіонку US Open 2019 року Б’янку Андреєску з Канади та вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, де напередодні перша ракетка Білорусі провела секретну прес-конференцію через страх перед українцями.

Як повідомляє "Телеграф", переможниця віддала суперниці лише два гейми за два сета. Для досягнення успіху вона витратила трохи більше години гри на корті — 6:1, 6:1.

Цуренко вдруге в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу "Ролан Гаррос", де зіграє з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек з Польщі, та вчетверте пробилася до 1/8 фіналу всіх турнірів Великого шолома.

Вперше в історії на цій стадії Відкритого чемпіонату Франції зіграють одразу дві українські тенісистки — також там візьме участь Еліна Світоліна.

Світоліна продовжила свою переможну серію до восьми матчів поспіль, обігравши росіянку Анну Блінкову з рахунком 6:2, 2:6, 5:7. В 1/8 фіналу вона зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної.

При цьому французька публіка освистала українську тенісистку, яка відмовилася потиснути руку росіянці після своєї перемоги.

Нагадаємо, на "Ролан Гаррос" Еліна Світоліна виступає в екіпіруванні українського бренду.