Перша ракетка росії здивувала своєю реакцією на поразку від Світоліної (відео)
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Спортсменка відзначилася жестом поваги
Найкраща російська тенісистка Дар’я Касаткіна на знак поваги несподівано показала великий палець українці Еліні Світоліній після своєї поразки в матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос.
Про це повідомляє "Телеграф". Епізод стався після того, як Світоліна відмовилася тиснути руку суперниці з країни-агресора.
Варто зазначити, що Касаткіна — одна з небагатьох представників спорту росії, хто засудив жорстоку війну рф проти України.
У попередньому раунді "Ролан Гаррос" Світоліна обіграла її співвітчизницю Ганну Блінкову, якій також не потиснула руку.
В другому колі Відкритого чемпіонату Франції українка обіграла австралійку Сторм Хантер — 2:6, 6:3, 6:1.
У чвертьфіналі турніру Світоліна зіграє проти білоруски Аріни Соболенко, яка знову не дала прес-конференцію на Відкритому чемпіонаті Франції через страх перед українцями.