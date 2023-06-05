Перша ракетка росії здивувала своєю реакцією на поразку від Світоліної (відео)

Спортсменка відзначилася жестом поваги

Найкраща російська тенісистка Дар’я Касаткіна на знак поваги несподівано показала великий палець українці Еліні Світоліній після своєї поразки в матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

Про це повідомляє "Телеграф". Епізод стався після того, як Світоліна відмовилася тиснути руку суперниці з країни-агресора.

Варто зазначити, що Касаткіна — одна з небагатьох представників спорту росії, хто засудив жорстоку війну рф проти України.

У попередньому раунді "Ролан Гаррос" Світоліна обіграла її співвітчизницю Ганну Блінкову, якій також не потиснула руку.

В другому колі Відкритого чемпіонату Франції українка обіграла австралійку Сторм Хантер — 2:6, 6:3, 6:1.

У чвертьфіналі турніру Світоліна зіграє проти білоруски Аріни Соболенко, яка знову не дала прес-конференцію на Відкритому чемпіонаті Франції через страх перед українцями.