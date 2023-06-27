Російська чемпіонка заявила про світову перевагу росії: у мережі сміються

Спортсменка розповіла про перевагу росії у лижному спорті, проте російські лижники понад рік відсторонені від усіх міжнародних змагань

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 Вероніка Степанова, яка називала владу Норвегії "режимом", знову відзначилася безглуздою заявою.

Цього разу Степанова розповіла, що росія починає обганяти Норвегію у лижних перегонах, передає "Матч ТВ". У мережі лише посміялися зі слів лижниці.

"Я впевнена, що ми починаємо обходити Норвегію, нашого головного конкурента у світових лижах. Не знаю, чому наші репортери та блогери списали мільйон сторінок у дусі: "Ах, норвежці, вони на лижі з дитинства встають, це у них у крові!" І у фінів у крові, і канадців теж у крові.

Норвезька перевага в тому, що там є десятка півтора дуже багатих людей, які топовим лижникам та самій збірній активно допомагають. Ось у Фінляндії, Канаді та навіть Швеції таких немає. А в Норвегії є – і їхні імена відомі всім", – заявила Степанова.

Користувачі лише посміялися з абсурдних слів спортсменки, яка понад рік не змагалася на міжнародному рівні через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Раніше Степанова процитувала президента рф володимира путіна, сподіваючись, що вона зможе в’їхати в Європу для тренувань. До речі, після зустрічі з главою кремля вона побачила "особливу енергію" у диктатора. Крім того, лижниця погрожувала "шведам-русофобам".