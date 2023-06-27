Российская чемпионка заявила о мировом превосходстве россии: в сети смеются

Спортсменка рассказала о превосходстве россии в лыжном спорте, однако российские лыжники больше года отстранены от всех международных соревнований

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, которая называла власти Норвегии "режимом", вновь отметилась нелепым заявлением.

На этот раз Степанова рассказала, что россия начинает обходить Норвегию в лыжных гонках, передает "Матч ТВ". В сети лишь посмеялись над словами лыжницы.

"Я уверена, что мы начинаем обходить Норвегию, нашего главного конкурента в мировых лыжах. Не знаю, почему наши репортеры и блогеры исписали миллион страниц в духе: "Ах, норвежцы, они на лыжи с детства встают, это у них в крови!" И у финнов в крови, и канадцев тоже в крови.

Норвежское преимущество в том, что там есть десятка полтора очень богатых людей, которые топовым лыжникам и самой сборной активно помогают. Вот в Финляндии, Канаде и даже Швеции таких нет. А в Норвегии есть – и их имена известны всем", — заявила Степанова.

Пользователи лишь посмеялись над абсурдными словами спортсменки, которая больше года не соревновалась на международном уровне из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее Степанова процитировала президента рф владимира путина, надеясь, что она сможет въехать в Европу для тренировок. К слову, после встречи с главой кремля она увидела "особую энергию" у диктатора. Кроме того, лыжница угрожала "шведам-русофобам".