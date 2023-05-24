Ставшей посмешищем российской чемпионке Олимпиады привиделись "стоны и жалобы" в Европе и США

Лыжница отличилась новым абсурдным заявлением

Чемпионка пекинских Игр-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова, которая стала посмешищем, назвав власть в Норвегии "режимом", позволила себе пропагандистские слова о проблемах на Западе

В комментарии "Матч ТВ" она заявила, что все сводится к деньгам. По ее словам, их в Европе и США становится меньше у всех: федераций, команд, самих лыжников и производителей инвентаря.

"С кем ни поговори — все знают, что мы катимся куда‑то не туда. Я свою международную карьеру отсчитываю с января 2019‑го, с первого юниорского чемпионата мира. И все время слышу стоны и жалобы от иностранных друзей и партнеров (без кавычек, они и сейчас остаются таковыми", — рассказала Степанова.

Как пример она привела то, что в одной "хорошо знакомой" ей европейской молодежной команде раньше было 10 человек, а сейчас 6, а после 5-6 сборов теперь у них стало 2-3 сбора.

"Все отлично знают, что с таким подходом побеждать нельзя, но средств нет. Раньше были, а теперь нет", — резюмировала Степанова.

Ранее лыжница процитировала диктатора рф путина, надеясь, что она сможет въехать в Европу для тренировок. После встречи с путиным она также увидела "особую энергию" у хозяина кремля.

Кроме того, Степанова угрожала "шведам-русофобам".