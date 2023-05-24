російській чемпіонці Олімпіади, що стала посміховиськом, привиділися "стогіни і скарги" в Європі та США

Лижниця відзначилася новою абсурдною заявою

Чемпіонка пекінських Ігор-2022 в лижній естафеті Вероніка Степанова, яка стала посміховиськом, назвавши владу в Норвегії "режимом", дозволила собі пропагандистські слова про проблеми на Заході

У коментарі "Матч ТВ" вона заявила, що все зводиться до грошей. За її словами, їх в Європі та США стає менше у всіх: федерацій, команд, самих лижників та виробників інвентарю.

"З ким не поговори — всі знають, що ми котимося кудись не туди. Я свою міжнародну кар’єру відраховую з січня 2019-го, з першого юніорського чемпіонату світу. І весь час чую стогіни та скарги від іноземних друзів і партнерів (без лапок), вони і зараз залишаються такими", — розповіла Степанова.

Як приклад вона навела те, що в одній "добре знайомій" їй європейській молодіжній команді раніше було 10 осіб, а зараз 6, а після 5-6 зборів тепер у них стало 2-3 збори.

"Всі чудово знають, що з таким підходом перемагати не можна, але коштів немає. Раніше були, а тепер — ні", — резюмувала Степанова.

Раніше лижниця процитувала диктатора рф путіна, сподіваючись, що вона зможе в’їхати в Європу для тренувань. Після зустрічі з путіним вона також побачила "особливу енергію" в господаря кремля.

Крім того, Степанова погрожувала "шведам-русофобам".