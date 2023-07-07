У рф хочуть змусити спортсменів давати присягу

Влада росії, схоже, хоче утримати спортсменів від втечі

Депутат Держдуми рф Султан Хамзаєв запропонував, щоб спортсмени давали присягу при попаданні в національну команду росії. Можливо, це пов’язано з масовою втечею російських спортсменів до інших країн.

Відповідний коментар Хамзаєва доступний на прокремлівському сайті Р-Спорт. За його словами, російські атлети мають розуміти, що вони перемагають на користь держави.

"Спортсмени повинні давати присягу батьківщині при зарахуванні до збірних команд росії. Це має бути зобов’язання, присяга своїй країні, своїй батьківщині", — сказав Хамзаєв.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Хамзаєва. Користувачі зазначили, що російський депутат сам порушує кремлівський наратив про спорт поза політикою.

Раніше повідомлялося, що російська срібна призерка Олімпіади з академічного веслування Анна Пракатень перейшла до збірної Узбекистану. Крім того, чемпіонка Європи з плавання Анастасія Кирпичникова перейшла до національної команди Франції. Також представлятиме Францію російська тенісистка Варвара Грачова.