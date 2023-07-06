"Викликає подив": Казахстан завдав удару в спину рф

У росії звинуватили колег із Казахстану в крадіжці талантів

Глава Спілки ковзанярів росії Микола Гуляєв висловився щодо втечі двох топових російських спортсменок до збірної Казахстану. Напередодні з рф у Францію втекла тенісистка.

Відповідний коментар Гуляєва доступний на "Матч ТВ". Російський спортивний чиновник назвав спортсменок "ковзабіжанками", а також заявив, що Казахстан за його спиною провернув втечу шестиразової призерки ЧС Єлизавети Голубєвої та чемпіонки росії Крістіни Сілаєвої.

"Ми не перешкоджатимемо, просто діємо за ситуацією. Положення про переходи, яке у нас є, там все прописано.

Загалом моя особиста думка — я ставлюся до цього негативно. Але кожен спортсмен робить свій вибір, називаємо їх "ковзабіжанками".

Наскільки я розумію, це були особисті дзвінки на особисті номери, я знаю, що пропонували Наталі Вороніній, а вона їм відмовила.

Викликає подив, чому все це спочатку було зроблено нашими колегами у нас за спиною", – сказав Гуляєв.

Раніше російська віцечемпіонка Олімпіади з академічного веслування Анна Пракатень перейшла у збірну Узбекистану. Крім того, чемпіонка Європи з плавання Анастасія Кирпичникова вирішила піти з команди рф у Францію.