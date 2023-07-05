"Пекельний скандал": рф зганьбилася, намагаючись обійти міжнародні санкції

На російський спорт, схоже, накладуть нові санкції

Російські спортсмени зі зміненими іменами у якості членів збірної Сирії потрапили в заявку на Панарабські ігри-2023. Напередодні російська топтенісистка легально змінила громадянство.

Про це повідомляє "Голий спорт". За інформацією джерела, більшість росіянок змінили імена, двоє — дати народження. Крім того, ще дві росіянки легально поміняли громадянство на сирійське. До речі, Панарабські Ігри організує Союз НОК арабських країн, а тому на цьому турнірі не можна ігнорувати правила зміни громадянства, вказаних міжнародними федераціями.

"Оскільки немислимо уявити, що хтось заздалегідь домовився з міжнародними федераціями бадмінтону, водних видів, велоспорту та легкої атлетики (особливо з останніми), що російські спортсмени можуть без офіційної зміни національності виступати за Сирію, та ще й зі зміненими датами народження (Джеджула і Малькова) — на нас чекає пекельний скандал", — йдеться у повідомленні від джерела.

Видання наводить список росіянок, з особистою інформацією яких провели різноманітні маніпуляції.

Бадмінтон: Дар’я Джеджула (вказана як Dasha Dhedhula) — дата народження змінена з 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайті міжнародної федерації вважається російською спортсменкою, яка значиться в резерві основного складу збірної рф.

(вказана як Dasha Dhedhula) — дата народження змінена з 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайті міжнародної федерації вважається російською спортсменкою, яка значиться в резерві основного складу збірної рф. Велоспорт: Тетяна Малькова (зазначена як Tatia Malko) — їхала ПР (першість рф) наприкінці червня та Дар’я Малькова (зазначена як Darie Malko), дата народження змінена з 16.11.2000 на 05.07.2001, їхала ЧР у червні. Інформації про зміну ліцензій UCI цих гонщиць немає, обидві вказані у списках кандидатів у збірні рф.

(зазначена як Tatia Malko) — їхала ПР (першість рф) наприкінці червня та (зазначена як Darie Malko), дата народження змінена з 16.11.2000 на 05.07.2001, їхала ЧР у червні. Інформації про зміну ліцензій UCI цих гонщиць немає, обидві вказані у списках кандидатів у збірні рф. Легка атлетика: Каріна Полудкіна (вказана як Karina Polud) — для міжнародної федерації вона російський спортсмен, буквально щойно, у списі, стала третьою на юніорській ПР

(вказана як Karina Polud) — для міжнародної федерації вона російський спортсмен, буквально щойно, у списі, стала третьою на юніорській ПР Плавання: Анастасія Сорокіна (вказана як Enas Sorkine) — міжнародна федерація нічого не знає про нове громадянство, спортсменка значиться у списках кандидатів у збірні рф.

Джерело зазначає, що дзюдоїстка Мілана Мугу (вказана як Milana Mrad) та гімнастка Олександра Максимова (вказана як Aleksandra Maksimova) "чисто" перейшли під юрисдикцію спортивних федерацій Сирії.

Довідка: Панарабські Ігри-2023 відбудуться в Алжирі з 5 по 15 липня.

Раніше російська віцечемпіонка Олімпіади з академічного веслування Анна Пракатень стала виступати за збірну Узбекистану. Пізніше чемпіонка Європи з плавання Анастасія Кирпичникова відмовилася виступати за рф й захотіла отримати громадянство Франції.