"Адский скандал": рф опозорилась, пытаясь обойти международные санкции

На российский спорт, похоже, наложат новые санкции

Российские спортсмены с измененными именами в качестве членов сборной Сирии попали в заявку на Панарабские игры-2023. Накануне российская топ-теннисистка легально сменила гражданство.

Об этом сообщает "Голый спорт". По информации источника, у большинства россиянок изменены имена, у двоих — даты рождения. Кроме того, еще две россиянки легально поменяли гражданство на сирийское. К слову, Панарабские Игры организует Союз НОК арабских стран, а потому на этом турнире нельзя игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями.

"Так как немыслимо представить, что кто-то заранее договорился с международными федерациями бадминтона, водных видов, велоспорта и легкой атлетики (особенно с последними), что российские спортсмены могут без официальной смены национальности выступать за Сирию, да еще и с измененными датами рождения (Джеджула и Малькова) — нас ждет адовый скандал", — гласит сообщение от источника.

Издание приводит список россиянок, с личной информацией которых провели разного рода манипуляции.

Бадминтон: Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula) — дата рождения изменена с 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайте международной федерации считается российской спортсменкой, числится в резерве основного состава сборной рф.

(указана как Dasha Dhedhula) — дата рождения изменена с 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайте международной федерации считается российской спортсменкой, числится в резерве основного состава сборной рф. Велоспорт: Татьяна Малькова (указана как Tatia Malko) — ехала ПР в конце июня и Дарья Малькова (указана как Darie Malko), дата рождения изменена с 16.11.2000 на 05.07.2001, ехала ЧР в июне. Информации о смене лицензий UCI этих гонщиц нет, обе указаны в списках кандидатов в сборные рф

(указана как Tatia Malko) — ехала ПР в конце июня и (указана как Darie Malko), дата рождения изменена с 16.11.2000 на 05.07.2001, ехала ЧР в июне. Информации о смене лицензий UCI этих гонщиц нет, обе указаны в списках кандидатов в сборные рф Легкая атлетика: Карина Полудкина (указана как Karina Polud) — для международной федерации она российский спортсмен, буквально только что, в копье, стала третьей на юниорском ПР

(указана как Karina Polud) — для международной федерации она российский спортсмен, буквально только что, в копье, стала третьей на юниорском ПР Плавание: Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine) — международная федерация ничего не знает о новом гражданстве, спортсменка числится в списках кандидатов в сборные рф.

Источник отмечает, что дзюдоистка Милана Мугу (указана как Milana Mrad) и гимнастка Александра Максимова (указана как Aleksandra Maksimova) "чисто" перешли под юрисдикцию спортивных федераций Сирии.

Справка: Панарабские Игры-2023 пройдут в Алжире с 5 по 15 июля.

Ранее российская вице-чемпионка Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень стала выступать за сборную Узбекистана. Позднее чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова отказалась выступать за рф и захотела получить гражданство Франции.