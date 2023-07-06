"Вызывает недоумение": Казахстан нанес удар в спину рф

В россии обвинили коллег из Казахстана в краже талантов

Глава Союза конькобежцев рф Николай Гуляев высказался касательно побега двух топовых российских спортсменок в сборную Казахстана. Накануне из рф во Францию сбежала теннисистка.

Соответствующий комментарий Гуляева доступен на "Матч ТВ". Российский спортивный чиновник назвал спортсменок "конькобеженками", а также заявил, что Казахстан за его спиной провернул побег шестикратного призера ЧМ Елизаветы Голубевой и чемпионки рф Кристины Силаевой.

"Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано.

В целом, мое личное мнение — я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их "конькобеженцы".

Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала.

Вызывает недоумение, почему все это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной", – сказал Гуляев.

Ранее российская вице-чемпионка Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень перешла в сборную Узбекистана. Кпоме того, чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова решила уйти из команды рф во Францию.