Российский спортсмен вместо соревнований решил пойти убивать украинцев

Российский каратист Артем Павлущенко скончался от ранений, полученных на войне в Украине. К слову, ВСУ ликвидировали на фронте генерального секретаря федерации киокушинкай рф Сергея Увицкого.

Павлущенко похоронили в пятницу, 7 апреля, в Волгограде. Об этом сообщает v1.ru.

Артем был мастером спорта по карате, участником сборной команды Волгоградской области и членом юношеской сборной рф. Спортсмен принимал участие в судействе городских и областных соревнований. Кроме того, Павлущенко был офицером-выпускником Московского общевойскового командного училища.

Лейтенант Павлущенко, будучи членом штурмового отряда "Шторм-Z", нашел свою смерть на Донбассе в ночь с 17 на 18 марта, получив смертельное ранение в результате минометного обстрела.

В сети отметили, что оккупант получил в Украине "черноземный" пояс.

В сети прокомментировали смерть российского оккупанта-каратиста на Донбассе

Ранее сообщалось, что украинские каратисты впервые в истории выиграли чемпионат Европы на командном турнире. Кроме того, украинская каратистка Анжелика Терлюга защитила титул чемпионки Европы в 2023 году. Накануне она была признана лучшей в мире в своей весовой категории.