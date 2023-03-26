Впервые в истории! Украинские каратисты выиграли Евро (видео)

Украинские каратисты — лучшие в Европе

В воскресенье, 26 марта, мужская сборная Украины по карате завоевала золотую медаль в командных соревнованиях по кумите на чемпионате Европы в Гвадалахаре (Испания). Накануне наши спортсмены выиграли три медали в индивидуальных соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Telegram. Это был первый финал в истории выступлений нашей команды на континентальных первенствах.

Подопечные Николая Сираковского, уступая 0:2 в финале против Франции, сумели отыграться, а капитан команды Станислав Горуна поставил золотую точку (3:2). Вместе с нашим опытным каратистом новую страницу в историю вписали, став чемпионами Европы, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Андрей Заплитный, Андрей Торошанко, Валерий Сонных и Константин Цымбал.

К слову, это пятая награда для мужской команды кумите не Евро. Ранее украинцы четырежды брали "бронзу".

Ранее сообщалось, что украинские каратисты выиграли две медали на этапе юношеской лиги каратэ 1 в ОАЭ.

Напомним, две украинские каратистки были признаны лучшими в своих весовых категориях.