Украинская каратистка завоевала очередное "золото" на Евро
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Украинка стала трехкратной чемпионкой Европы
Украинская каратистка Анжелика Терлюга защитила титул чемпионки Европы. Накануне она была признана лучшей в мире в своей весовой категории.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации карате Украины в Facebook. Спортсменка ранее побеждала на ЧЕ-2018 и ЧЕ-2022.
На Евро в испанской Гвадалахаре украинка в финале весовой категории до 55 кг победила 22-летнюю итальянку Веронику Брунори — 8:0. Для Терлюги это второе подряд личное "золото" европейского первенства и третье в карьере. Всего на счету 30-летней каратистки 8 наград ЧЕ – 5 золотых наград, 2 "бронзы" и "серебро".
Чемпионат Европы по карате. Гвадалахара, Испания. Женщины. До 55 кг
- 1. Анжелика Терлюга (Украина)
- 2. Вероника Брунори (Италия)
- 3. Туба Якан (Турция)
- 3. Гизем Бугур (Германия)
Кроме того, Андрей Заплитный впервые в карьере выиграл "золото" ЧЕ в весовой категории до 75 кг, а Анита Серегина стала второй в категори до 61 кг.
Чемпионат Европы по карате. Гвадалахара, Испания. Мужчины. До 75 кг
- 1. Андрей Заплитный (Украина)
- 2. Эрман Эльтемур (Турция)
- 3. Фарид Агаев (Азербайджан)
- 3. Квентин Маходен (Бельгия)
Чемпионат Европы по карате. Гвадалахара, Испания. Женщины. До 61 кг
- 1. Рим Хамис (Германия)
- 2. Анита Серегина (Украина)
- 3. Анна-Иоганна Нильсон (Швеция)
- 3. Константина Хрисопулу (Греция)
Ранее сообщалось, что украинские каратисты выиграли две награды на этапе юношеской лиги каратэ 1 в городе Эль-Фуджайра (ОАЭ).
Напомним, под Краматорском (Донецкая область) в бою с российскими оккупантами погиб каратист Николай Яремчук.