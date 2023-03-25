Украинская каратистка завоевала очередное "золото" на Евро

Украинка стала трехкратной чемпионкой Европы

Украинская каратистка Анжелика Терлюга защитила титул чемпионки Европы. Накануне она была признана лучшей в мире в своей весовой категории.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации карате Украины в Facebook. Спортсменка ранее побеждала на ЧЕ-2018 и ЧЕ-2022.

На Евро в испанской Гвадалахаре украинка в финале весовой категории до 55 кг победила 22-летнюю итальянку Веронику Брунори — 8:0. Для Терлюги это второе подряд личное "золото" европейского первенства и третье в карьере. Всего на счету 30-летней каратистки 8 наград ЧЕ – 5 золотых наград, 2 "бронзы" и "серебро".

Чемпионат Европы по карате. Гвадалахара, Испания. Женщины. До 55 кг

1. Анжелика Терлюга (Украина)

2. Вероника Брунори (Италия)

3. Туба Якан (Турция)

3. Гизем Бугур (Германия)

Кроме того, Андрей Заплитный впервые в карьере выиграл "золото" ЧЕ в весовой категории до 75 кг, а Анита Серегина стала второй в категори до 61 кг.

Чемпионат Европы по карате. Гвадалахара, Испания. Мужчины. До 75 кг

1. Андрей Заплитный (Украина)

2. Эрман Эльтемур (Турция)

3. Фарид Агаев (Азербайджан)

3. Квентин Маходен (Бельгия)

Чемпионат Европы по карате. Гвадалахара, Испания. Женщины. До 61 кг

1. Рим Хамис (Германия)

2. Анита Серегина (Украина)

3. Анна-Иоганна Нильсон (Швеция)

3. Константина Хрисопулу (Греция)

Ранее сообщалось, что украинские каратисты выиграли две награды на этапе юношеской лиги каратэ 1 в городе Эль-Фуджайра (ОАЭ).

Напомним, под Краматорском (Донецкая область) в бою с российскими оккупантами погиб каратист Николай Яремчук.