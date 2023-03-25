Українська каратистка виборола чергове "золото" на Євро

Українка стала триразовою чемпіонкою Європи

Українська каратистка Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи. Напередодні вона була визнана найкращою у світі у своїй ваговій категорії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації карате України у Facebook. Спортсменка раніше перемагала на ЧЄ-2018 та ЧЄ-2022.

На Євро в іспанській Гвадалахарі українка у фіналі вагової категорії до 55 кг перемогла 22-річну італійку Вероніку Брунорі – 8:0. Для Терлюги це друге поспіль особисте "золото" європейської першості та третє у кар’єрі. Усього на рахунку 30-річної каратистки 8 нагород ЧЄ – 5 золотих нагород, 2 "бронзи" та "срібло".

Чемпіонат Європи з карате. Гвадалахара, Іспанія. Жінки. До 55 кг

1. Анжеліка Терлюга (Україна)

2. Вероніка Брунорі (Італія)

3. Туба Якан (Туреччина)

3. Гізем Бугур (Німеччина)

Крім того, Андрій Заплитний уперше у кар’єрі виграв "золото" ЧЄ у ваговій категорії до 75 кг, а Аніта Серьогіна стала другою у категорії до 61 кг.

Чемпіонат Європи з карате. Гвадалахара, Іспанія. Чоловіки. До 75 кг

1. Андрій Заплітний (Україна)

2. Ерман Ельтемур (Туреччина)

3. Фарід Агаєв (Азербайджан)

3. Квентін Маходен (Бельгія)

Чемпіонат Європи з карате. Гвадалахара, Іспанія. Жінки. До 61 кг

1. Рим Хаміс (Німеччина)

2. Аніта Серьогіна (Україна)

3. Анна-Йоганна Нільсон (Швеція)

3. Костянтина Хрісопулу (Греція)

Раніше повідомлялося, що українські каратисти виграли дві нагороди на етапі юнацької ліги карате 1 у місті Ель-Фуджайра (ОАЕ).

Нагадаємо, під Краматорськом (Донецька область) у бою з російськими окупантами загинув каратист Микола Яремчук.