Українська каратистка виборола чергове "золото" на Євро
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Українка стала триразовою чемпіонкою Європи
Українська каратистка Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи. Напередодні вона була визнана найкращою у світі у своїй ваговій категорії.
Про це повідомляє пресслужба Федерації карате України у Facebook. Спортсменка раніше перемагала на ЧЄ-2018 та ЧЄ-2022.
На Євро в іспанській Гвадалахарі українка у фіналі вагової категорії до 55 кг перемогла 22-річну італійку Вероніку Брунорі – 8:0. Для Терлюги це друге поспіль особисте "золото" європейської першості та третє у кар’єрі. Усього на рахунку 30-річної каратистки 8 нагород ЧЄ – 5 золотих нагород, 2 "бронзи" та "срібло".
Чемпіонат Європи з карате. Гвадалахара, Іспанія. Жінки. До 55 кг
- 1. Анжеліка Терлюга (Україна)
- 2. Вероніка Брунорі (Італія)
- 3. Туба Якан (Туреччина)
- 3. Гізем Бугур (Німеччина)
Крім того, Андрій Заплитний уперше у кар’єрі виграв "золото" ЧЄ у ваговій категорії до 75 кг, а Аніта Серьогіна стала другою у категорії до 61 кг.
Чемпіонат Європи з карате. Гвадалахара, Іспанія. Чоловіки. До 75 кг
- 1. Андрій Заплітний (Україна)
- 2. Ерман Ельтемур (Туреччина)
- 3. Фарід Агаєв (Азербайджан)
- 3. Квентін Маходен (Бельгія)
Чемпіонат Європи з карате. Гвадалахара, Іспанія. Жінки. До 61 кг
- 1. Рим Хаміс (Німеччина)
- 2. Аніта Серьогіна (Україна)
- 3. Анна-Йоганна Нільсон (Швеція)
- 3. Костянтина Хрісопулу (Греція)
Раніше повідомлялося, що українські каратисти виграли дві нагороди на етапі юнацької ліги карате 1 у місті Ель-Фуджайра (ОАЕ).
Нагадаємо, під Краматорськом (Донецька область) у бою з російськими окупантами загинув каратист Микола Яремчук.