Судьбу Мудрика в "Челси" решит один разговор

Новый тренер лондонского клуба хочет поговорить с украинским футболистом

Новоиспеченный главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что собирается поговорить с вингером команды Михаилом Мудриком, чтобы помочь тому выйти на стабильно высокий уровень. Украинец провалил прошлый сезон в стане Синих и сам это прекрасно понимает.

Соответствующий комментарий Почеттино доступен на сайте theguardian. Судя по всему, данный разговор будет судьбоносным для украинского футболиста. По итогам диалога Почеттино определит место Михаила в команде.

"Очень важно разговаривать с игроками. Я собираюсь встретиться с Мудриком до того, как он приедет на предсезонную подготовку.

Мне очень хочется увидеть его и познакомиться, а затем разработать лучшую стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, которого ожидают в "Челси", — заявил Почеттино.

Напомним, Мудрик неплохо проявил себя на молодежном чемпионате Европы U-21, на котором сборная Украины дошла до полуфинала. Кроме того, Михаил и Ко впервые в истории вывели Сине-желтых на Олимпийские игры. К слову, победителем на Евро-2023 U-21 стала команда Англии.