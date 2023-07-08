Англия - Испания: онлайн-видеотрансляция финала молодежного Евро-2023

Решающий поединок состоится в Грузии

В субботу, 8 июля, в Батуми (Грузия) пройдет финальный матч молодежного чемпионата Европы-2023 Англия U-21 — Испания U-21. Сборная Украины на турнире добралась до полуфинальной стадии, что гарантировало нашей команде путевку на Олимпийские игры в Париже.

Прямая видеотраснляция матча Англия U-21 — Испания U-21 будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция финала Евро-2023 U-21 Англия — Испания

Матч Англия U-21 — Испания U-21 пройдет на "Батуми Арене". Примечательно, что букмекеры не сумели выделить фаворита в этом противостоянии. К слову, игру можно посмотреть бесплатно из Украины не только на YouTube.

Напомним, команда Англии на Евро-2023 U-21 выиграла группу С, победив Чехию (2:0), Израиль (2:0) и Германию (2:0). В плей-офф Львы обыграли Португалию (1:0) и Израиль (3:0).

Испания, в свою очередь, выиграла группу B по дополнительным показателям, обыграв Румынию (3:0), Хорватию (1:0) и сыграв вничью с Украиной (2:2). В четвертьфинале Фурия Роха выбила Швейцарию (2:1), а в полуфинале — Украину (5:1).