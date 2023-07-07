Англия - Испания: где и когда смотреть финал молодежного Евро-2023

Решающий матч турнира пройдет в Грузии

В субботу, 8 июля, состоится финальный матч на молодежном чемпионате Европы-2023 U-21 между командами Испании и Англии. К слову, украинская "молодежка" попала в топ-4 на континентальном первенстве и завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже.

В прямом эфире финал ЧЕ-2023 Англия U-21 — Испания U-21 покажет сайт "Суспільне Спорт", а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.). Об этом сообщает сайт "Суспільне Спорт". Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

Игра Англия U-21 — Испания U-21 пройдет в Батуми (Грузия) на одноименной арене. Англия, которая побеждала на Евро U-21 дважды, сыграет в финале впервые с 2009 года, а Испания может завоевать рекордный 6-й титул ЧЕ U-21.

Напомним, молодежная сборная Испании выиграла группу B, опередив украинцев по дополнительным показателям. Испанцы обыграли Румынию (3:0), Хорватию (1:0) и сыграли вничью с Украиной (2:2). В четвертьфинале турнира Фурия Роха оказалась сильнее за швейцарцев (2:1), а в полуфинале — за украинцев (5:1).

Англия, в свою очередь, выиграла группу С, победив Чехию (2:0), Израиль (2:0) и Германию (2:0). В плей-офф Львы прошли Португалию (1:0) и Израиль (3:0).

Ранее главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань объяснил провал в игре против испанцев.