Англія — Іспанія: де і коли дивитись фінал молодіжного Євро-2023

Вирішальний матч турніру пройде в Грузії

У суботу, 8 липня, відбудеться фінальний матч на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 U-21 між командами Іспанії та Англії. До речі, українська "молодіжка" потрапила у топ-4 на континентальній першості та виборола путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

У прямому ефірі фінал ЧЄ-2023 Англія U-21 — Іспанія U-21 покаже сайт "Суспільне Спорт", а також місцеві телеканали "Суспільне Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Про це повідомляє сайт "Суспільне Спорт". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Гра Англія U-21 — Іспанія U-21 пройде в Батумі (Грузія) на однойменній арені. Англія, яка перемагала на Євро U-21 двічі, зіграє у фіналі вперше з 2009 року, а Іспанія може здобути рекордний 6-й титул ЧЄ U-21.

Нагадаємо, молодіжна збірна Іспанії виграла групу B, випередивши українців за додатковими показниками. Іспанці обіграли Румунію (3:0), Хорватію (1:0) та зіграли внічию з Україною (2:2). У чвертьфіналі турніру Фурія Роха виявилася сильнішою за швейцарців (2:1), а у півфіналі — за українців (5:1).

Англія, у свою чергу, виграла групу С, перемігши Чехію (2:0), Ізраїль (2:0) та Німеччину (2:0). У плей-офф Леви пройшли Португалію (1:0) та Ізраїль (3:0).

Раніше головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань пояснив провал у грі проти іспанців.