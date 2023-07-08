Англія – Іспанія: онлайн-відеотрансляція фіналу молодіжного Євро-2023

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться у Грузії

У суботу, 8 липня, у Батумі (Грузія) пройде фінальний матч молодіжного чемпіонату Європи-2023 Англія U-21 – Іспанія U-21. Збірна України на турнірі дісталася півфінальної стадії, що гарантувало нашій команді путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

Пряма відеотрасляція матчу Англія U-21 — Іспанія U-21 буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція фіналу Євро-2023 U-21 Англія — Іспанія

Матч Англія U-21 — Іспанія U-21 пройде на "Батумі Арені". Примітно, що букмекери не змогли виділити фаворита в цьому протистоянні. До речі, гру можна подивитися безплатно з України не лише на YouTube.

Нагадаємо, команда Англії на Євро-2023 U-21 виграла групу С, перемігши Чехію (2:0), Ізраїль (2:0) та Німеччину (2:0). У плей-офф Леви обіграли Португалію (1:0) та Ізраїль (3:0).

Іспанія, у свою чергу, виграла групу B за додатковими показниками, обігравши Румунію (3:0), Хорватію (1:0) та зігравши внічию з Україною (2:2). У чвертьфіналі Фурія Роха вибила Швейцарію (2:1), а у півфіналі – Україну (5:1).