Англія — Іспанія: букмекери спантеличили прогнозом на фінал молодіжного Євро-2023

Фахівці не зуміли виділити фаворита у протистоянні

У суботу, 8 липня, на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 U-21 відбудеться фінальний матч між англійцями та іспанцями. Збірна України U-21 успішно виступила на турнірі, здобувши путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

На думку букмекерів, шанси команд у вирішальному поєдинку фактично рівні. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу англійців аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,55-2,83, тріумф іспанців оцінюється у 2,62-2,85, а нічия в основний час — у 3,10-3,35.

Прогноз букмекерів на матч Англія U-21 — Іспанія U-21 (основний час)

Favbet: (перемога Англії U-21 2,83 — нічия 3,35 — перемога Іспанії U-21 2,85)

William Hill: (2,60 — 3,25 — 2,62)

Bwin: (2,55 — 3,10 — 2,75)

Матч Англія U-21 – Іспанія U-21 відбудеться у Батумі (Грузія) на однойменній арені. В Україні гру можна буде переглянути у прямому ефірі.

Нагадаємо, молодіжна збірна Іспанії на чемпіонаті Європи-2023 U-21 виграла групу B. Іспанці обіграли Румунію (3:0), Хорватію (1:0) та зіграли внічию з Україною (2:2). У чвертьфіналі турніру Фурія Роха виявилася сильнішою за Швейцарію (2:1), а у півфіналі – за Україну (5:1).

Англія, у свою чергу, виграла групу С, перемігши Чехію (2:0), Ізраїль (2:0) та Німеччину (2:0). У плей-офф Леви вибили Португалію (1:0) та Ізраїль (3:0).

Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань назвав причину поразки від Іспанії у півфіналі Євро-203 U-21.