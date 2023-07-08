Англия - Испания: букмекеры озадачили прогнозом на финал молодежного Евро-2023

Специалисты не сумели выделить фаворита в противостоянии

В субботу, 8 июля, на молодежном чемпионате Европы-2023 U-21 состоится финальный матч между англичанами и испанцам. Сборная Украины U-21 успешно выступила на турнире, завоевав путевку на Олимпийские игры в Париже.

По мнению букмекеров, шансы команд в решающем поединке фактически равны. Об этом сообщает Favbet.

На победу англичан аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,55-2,83, триумф испанцев оценивается в 2,62-2,85, а ничья в основное время — в 3,10-3,35.

Прогноз букмекеров на матч Англия U-21 — Испания U-21 (основное время)

Favbet: (победа Англии U-21 2,83 — ничья 3,35 — победа Испании U-21 2,85)

William Hill: (2,60 — 3,25 — 2,62)

Bwin: (2,55 — 3,10 — 2,75)

Матч Англия U-21 — Испания U-21 состоится в Батуми (Грузия) на одноименной арене. В Украине игру можно будет посмотреть в прямом эфире.

Напомним, молодежная сборная Испании на чемпионате Европы-2023 U-21 выиграла группу B. Испанцы обыграли Румынию (3:0), Хорватию (1:0) и сыграли вничью с Украиной (2:2). В четвертьфинале турнира Фурия Роха оказалась сильнее за Швейцарию (2:1), а в полуфинале — за Украину (5:1).

Англия, в свою очередь, выиграла группу С, победив Чехию (2:0), Израиль (2:0) и Германию (2:0). В плей-офф Львы выбили Португалию (1:0) и Израиль (3:0).

Напомним, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал причину поражения от Испании в полуфинале Евро-203 U-21.