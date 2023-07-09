Долю Мудрика в "Челсі" вирішить одна розмова

Новий тренер лондонського клубу хоче поговорити з українським футболістом

Новоспечений головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно розповів, що збирається поговорити з вінгером команди Михайлом Мудриком, щоб допомогти тому вийти на стабільно високий рівень. Українець провалив минулий сезон у таборі Синіх і сам це чудово розуміє.

Відповідний коментар Почеттіно доступний на сайті theguardian. Зважаючи на все, ця розмова буде доленосною для українського футболіста. За підсумками діалогу Почеттіно визначить місце Михайла у команді.

"Дуже важливо розмовляти з гравцями. Я збираюся зустрітися з Мудриком до того, як він приїде на передсезонну підготовку.

Мені дуже хочеться побачити його і познайомитися, а потім розробити найкращу стратегію, яка допоможе йому вийти на той рівень, на який очікують у "Челсі", — заявив Почеттіно.

Нагадаємо, Мудрик непогано проявив себе на молодіжному чемпіонаті Європи U-21, на якому збірна України дійшла до півфіналу. Крім того, Михайло і Ко вперше в історії вивели Синьо-жовтих на Олімпійські ігри. До речі, переможцем на Євро-2023 U-21 стала команда Англії.