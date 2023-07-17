Укр

"Шахтер" подпишет легионера со скандальным прошлым

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Педриньо (слева)
Педриньо (слева). Фото Getty Images

Новый тренерский штаб "Шахтера" продолжает искать поиски усиления состава в летнее трансферное окно. В частности, в клубе хотят усилить линию защиты перед началом следующего сезона.

Как пишет бразильская журналистка издания Globo Надя Моад, чемпион Украины практически договорился о переходе левого защитника Педриньо.

21-летний бразильский футболист сейчас является свободным агентом, а его последним клубом был "Атлетико Паранаэнсе".

По данным источника, с "горняками" он подпишет пятилетний контракт.

Сейчас футболист находится в Роттердаме, где проводят летние тренировочные сборы "горняки". Там же находятся и представители бразильца, которые ведут переговоры с "Шахтером".

Интересно, что контракт Педриньо с "Атлетико Паранаэнсе" был разорван 12 мая 2023 года. Футболист нарушил правила о ставках в букмекерских конторах.

За свой бывший клуб молодой футболист провел 69 матчей, в которых отдал 2 результативных передачи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Шахтер" недавно отказался продавать своего ключевого игрока в миланский "Интер".

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#Футбол #ФК Шахтер #Трансферы