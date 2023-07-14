Хотят еще больше денег: "Шахтер" снова отказался продавать своего лидера в Италию

Украинец все еще остается трансферной целью миланцев

Переговоры по трансферу голкипера сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрея Трубина продолжаются. Итальянский "Интер" продолжает интересоваться нашим футболистом, но "горняков" не устраивает предложение миланского клуба.

Как сообщил журналист Николо Скира, итальянцы сделали улучшенное предложение по украинскому вратарю

По информации инсайдера, "Шахтер" и в этот раз ответил отказом, хотя сам Трубин настаивает на трансфере, так как уже согласовал личный контракт с новым клубом до 2028 года.

Дело в том, что чемпион Украины хочет получить за своего голкипера 20 млн евро и 20% от будущих продаж. В то же время миланский "Интер" предлагает 10 миллионов евро, а также два млн бонусными выплатами и 10% от последующей перепродажи вратаря.

Несмотря на трудности, переговоры между сторонами продолжаются.

Кроме "Интера" в услугах Трубина заинтересованы также и другие клубы.

Ранее "Телеграф" писал, что вратаря в своих рядах хочет видеть неназванный представитель чемпионата Саудовской Аравии. Несмотря на такой интерес, "Интер" остается наиболее вероятным местом продолжения карьеры для украинского футболиста.