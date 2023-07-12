Молодая звезда сборной Украины может поехать играть к Роналду

Украинец может сменить клуб этим летом

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин получил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Как пишет итальянское издание Tuttomercato, представители украинского футболиста недавно встретились с представителями одного из клубов местного чемпионата.

Журналисты также показали фото переговоров. Они заверяют, что деловая встреча прошла в одном из ресторанов Лондона.

При этом остается неясным, какой именно клуб интересуется услугами украинского голкипера.

Недавно СМИ писали о том, что в услугах Трубина заинтересован миланский "Интер". При этом переговоры зашли в тупик из-за желания "Шахтера" продать Трубина за невероятную сумму в 35 миллионов евро. В то же время миланский клуб хотел уложиться в 10 миллионов евро.

Напомним, что в этом году клубы Саудовской Аравии пригласили в свои ряды немало звездных футболистов. В частности, там играет легенда мирового футбола Криштиану Роналду.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинским голкипером активно следит английский "Челси", также интерес к вратарю проявляла португальская "Бенфика".