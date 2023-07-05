Не заплатили ни копейки: "Барселона" оформила очередной громкий трансфер

Опытный защитник перебрался в стан чемпиона Испании

"Барселона" продолжает усиление состава перед стартом нового сезона. После трансфера хавбека "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана, каталонцы подписали защитника "Атлетика" Иньиго Мартинеса.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение опытного футболиста рассчитано до 30 июня 2025 года, а сумма отступных в его контракте составит 400 миллионов евро.

32-летний Мартинес начинал карьеру в "Реал Сосьедад". Долгое время его считали одним из самых перспективных игроков не только в Испании, но и за ее пределами.

Защитник неоднократно вызывался в лагерь сборной Испании, когда команда играла под руководством Луиса Энрике.

Зимой 2018 года Мартинес перебрался в "Атлетик" за 32 млн евро.

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за басков 18 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом. По окончании сезона он покинул команду, получив статус свободного агента.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании и получило право сыграть в Лиге чемпионов.

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