Не заплатили жодної копійки: "Барселона" оформила черговий гучний трансфер

Досвідчений захисник перебрався до табору чемпіона Іспанії

"Барселона" продовжує посилення складу перед стартом нового сезону. Після трансферу хавбека "Манчестер Сіті" Ілкая Гюндогана, каталонці підписали захисника "Атлетика" Іньїго Мартінеса.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, угода досвідченого футболіста розрахована до 30 червня 2025 року, а сума відступних у його контракті становитиме 400 мільйонів євро.

32-річний Мартінес розпочинав кар’єру в "Реал Сосьєдад". Довгий час його вважали одним із найперспективніших гравців не лише в Іспанії, а й за її межами.

Захисник неодноразово викликався до табору збірної Іспанії, коли команда грала під керівництвом Луїса Енріке.

Взимку 2018 року Мартінес перебрався до "Атлетика" за 32 млн євро.

Минулого сезону центральний захисник зіграв за басків 18 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем. Після закінчення сезону він залишив команду, отримавши статус вільного агента.

Нагадаємо, що минулого сезону "Барселона" стала чемпіоном Іспанії та отримала право зіграти в Лізі чемпіонів.

Раніше "Телеграф2" писав про те, що у чемпіонаті Німеччини зацікавилися гравцем збірної України U-21.