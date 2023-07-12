Молода зірка збірної України може поїхати грати до Роналду

Українець може змінити клуб цього літа

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін отримав пропозицію від клубу із Саудівської Аравії.

Як пише італійське видання Tuttomercato, представники українського футболіста нещодавно зустрілися з представниками одного із клубів місцевого чемпіонату.

Журналісти також показали фото переговорів. Вони запевняють, що ділова зустріч відбулася в одному із ресторанів Лондона.

При цьому залишається неясним, який клуб цікавиться послугами українського голкіпера.

Нещодавно ЗМІ писали про те, що у послугах Трубіна зацікавлений міланський "Інтер". При цьому переговори зайшли в глухий кут через бажання "Шахтаря" продати Трубіна за неймовірну суму в 35 мільйонів євро. У той же час, міланський клуб хотів вкластися в 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що цього року клуби Саудівської Аравії запросили до своїх лав чимало зіркових футболістів. Зокрема там грає легенда світового футболу Кріштіану Роналду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українським голкіпером активно стежить англійський "Челсі", також інтерес до воротаря виявляла португальська "Бенфіка".