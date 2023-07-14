Бажають ще більше грошей: "Шахтар" знову відмовився продавати свого лідера до Італії

Українець все ще залишається трансферною метою міланців

Переговори щодо трансферу голкіпера збірної України та донецького "Шахтаря" Андрія Трубіна продовжуються. Італійський "Інтер" продовжує цікавитись нашим футболістом, але "гірників" не влаштовує пропозиція міланського клубу.

Як повідомив журналіст Ніколо Скіра, італійці зробили покращену пропозицію щодо українського воротаря

За інформацією інсайдера, "Шахтар" і цього разу відповів відмовою, хоча сам Трубін наполягає на трансфері, оскільки вже погодив особистий контракт із новим клубом до 2028 року.

Річ у тому, що чемпіон України хоче отримати за свого голкіпера 20 млн євро та 20% від майбутніх продажів. Водночас міланський "Інтер" пропонує 10 мільйонів євро, а також два млн бонусних виплат і 10% від наступного перепродажу воротаря.

Незважаючи на труднощі, переговори між сторонами продовжуються.

Окрім "Інтера" у послугах Трубіна зацікавлені також інші клуби.

Раніше "Телеграф" писав, що воротаря у своїх лавах хоче бачити неназваний представник чемпіонату Саудівської Аравії. Попри такий інтерес, "Інтер" залишається найімовірнішим місцем продовження кар’єри для українського футболіста.