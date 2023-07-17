Рус

"Шахтар" підпише легіонера зі скандальним минулим

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Педріньйо (ліворуч)
Педріньйо (ліворуч). Фото Getty Images

Новий тренерський штаб "Шахтаря" продовжує шукати пошуки посилення складу у літнє трансферне вікно. Зокрема, у клубі хочуть посилити лінію захисту перед початком наступного сезону.

Як пише бразильська журналістка видання Globo Надя Моад, чемпіон України практично домовився про перехід лівого захисника Педріньйо.

21-річний бразильський футболіст зараз є вільним агентом, а його останнім клубом був "Атлетіко Паранаенсе".

За даними джерела, із "гірниками" він підпише п’ятирічний контракт.

Наразі футболіст знаходиться у Роттердамі, де проводять літні тренувальні збори "гірники". Там же перебувають і представники бразильця, які ведуть переговори із "Шахтарем".

Цікаво, що контракт Педріньйо з "Атлетіко Паранаенсе" було розірвано 12 травня 2023 року. Футболіст порушив правила про ставки у букмекерських конторах.

За свій колишній клуб молодий футболіст провів 69 матчів, у яких віддав 2 результативні передачі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Шахтар" нещодавно відмовився продавати свого ключового гравця до міланського "Інтера".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Трансфери