"Шахтар" підпише легіонера зі скандальним минулим

Новий тренерський штаб "Шахтаря" продовжує шукати пошуки посилення складу у літнє трансферне вікно. Зокрема, у клубі хочуть посилити лінію захисту перед початком наступного сезону.

Як пише бразильська журналістка видання Globo Надя Моад, чемпіон України практично домовився про перехід лівого захисника Педріньйо.

21-річний бразильський футболіст зараз є вільним агентом, а його останнім клубом був "Атлетіко Паранаенсе".

За даними джерела, із "гірниками" він підпише п’ятирічний контракт.

Наразі футболіст знаходиться у Роттердамі, де проводять літні тренувальні збори "гірники". Там же перебувають і представники бразильця, які ведуть переговори із "Шахтарем".

Цікаво, що контракт Педріньйо з "Атлетіко Паранаенсе" було розірвано 12 травня 2023 року. Футболіст порушив правила про ставки у букмекерських конторах.

За свій колишній клуб молодий футболіст провів 69 матчів, у яких віддав 2 результативні передачі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Шахтар" нещодавно відмовився продавати свого ключового гравця до міланського "Інтера".