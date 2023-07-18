До "Шахтаря" повернувся відомий українець, який не вважає росію агресором

Українець свого часу дав скандальне інтерв’ю

До нового тренерського штабу донецького "Шахтаря" увійшов колишній гравець клубу Олексій Гай, який днями залишив одеський "Чорноморець".

Як повідомили в ефірі програми ТаТоТаке, Гай вже прибув до команди і почав роботу з "гірниками" на тренувальному зборі в Нідерландах.

В одеському "Чорноморці" екс-футболіст збірної України був помічником Романа Григорчука.

Гай грав за донецьку команду з 2000 до 2013 року. У цей період він також два сезони провів у "Іллічівці" з Маріуполя. У складі "гірників" він ставав шестиразовим переможцем чемпіонату України, завоював 7 Кубків України та взяв Кубок УЄФА.

Після виходу з "Шахтаря" футболіст поїхав грати в росію, де провів у складі місцевої "Кубані" два сезони. Цікаво, що вже тоді росія вела війну проти України, окупувавши Донбас та Крим. В одному зі своїх інтерв’ю Гай казав, що не рахує росіян агресорами.

Раніше "Телеграф" писав, що цього літа "Шахтар" призначив на посаду головного тренера Патріка ван Леувена, який змінив у клубі Ігора Йовічевіча.