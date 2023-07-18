Кубок Украины по футболу возвращается: когда пройдет жеребьевка

Кубок Украины по 13 раз выигрывали Шахтер и Динамо

В сезоне 2023/2024 в Украине будут проводить розыгрыш национального кубка. В прошлом сезоне соревнования не были доиграны из-за начала полномасштабной войны.

Как сообщили в Телеграм-канале "Украинский футбол с низов", жеребьевка первых двух раундов Кубка Украины состоится 21 июля в 13:00.

Интересно, что пока участники соревнований определены не до конца. Поэтому на данном этапе неизвестно, какие команды сыграют на начальных стадиях турнира.

Известно, что базовая дата первого этапа – 29 июля, а второго этапа — 2 августа.

Рекордсменами по количеству побед в Кубке Украины являются донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Они выигрывали турнир по 13 раз. Еще две победы на счету одесского "Черноморца". По разу турнир выигрывали полтавская "Ворскла" и симферопольская "Таврия".

Напомним, что новый розыгрыш Премьер-лиги Украины стартует 28 июля. В стартовом матче первенства сыграют киевская "Оболонь" и "Колос".

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" решило отдать двух своих перспективных игроков в другой клуб УПЛ.