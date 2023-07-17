С болельщиками или без? Стали известны детали проведения нового сезона УПЛ

Людей перестали пускать на стадионы после начала войны

В новом сезоне украинской Премьер-лиги 2023/24 вряд ли разрешат болельщикам приходить на трибуны.

Как пишет SportArena, с вероятностью в 99% первенство начнется без фанатов на стадионах.

При этом источник отмечает, что болельщиков не будут также пускать и на матчи Первой и Второй лиг.

Вопрос о допуске людей на трибуны не будут поднимать до середины осени.

Как известно, с началом полномасштабной войны болельщикам запретили посещать стадионы в Украине. При этом некоторые клубы все же пускали людей на трибуны, за что потом платили штрафы.

В прошлом сезоне матчи чемпионата Украины также проводились без фанатов на стадионах.

Напомним, что новый сезон в Украине начинается 28 июля. В этот же день будут сыграны матчи первого тура и в Первой лиге. Игры Второй лиги начнутся 6 августа.

Действующим чемпионом Украины является "Шахтер", серебряные награды прошлого сезона завоевал "Днепр-1", а "Заря" стала бронзовым призером.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в новом сезоне футбольные власти хотят провести Кубок Украины.