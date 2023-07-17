З уболівальниками чи без? Стали відомі деталі проведення нового сезону УПЛ

Людей перестали пускати на стадіони після початку війни

У новому сезоні української Прем’єр-ліги 2023/24 навряд чи дозволять уболівальникам приходити на трибуни.

Як пише SportArena, із ймовірністю у 99% першість розпочнеться без фанатів на стадіонах.

При цьому джерело зазначає, що вболівальників також не пускатимуть і на матчі Першої та Другої ліг.

Питання про допуск людей на трибуни не порушуватимуть до середини осені.

Як відомо, із початком повномасштабної війни вболівальникам заборонили відвідувати стадіони в Україні. При цьому деякі клуби все ж таки пускали людей на трибуни, за що потім платили штрафи.

Минулого сезону матчі чемпіонату України також проводились без фанів на стадіонах.

Нагадаємо, що новий сезон в Україні розпочинається 28 липня. Цього ж дня будуть зіграні матчі першого туру та у Першій лізі. Ігри Другої ліги розпочнуться 6 серпня.

Чинним чемпіоном України є "Шахтар", срібні нагороди минулого сезону завоював "Дніпро-1", а "Зоря" стала бронзовою призеркою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в новому сезоні футбольна влада хоче провести Кубок України.