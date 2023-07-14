Матчі УПЛ довірили судити молодій красуні: у мережі думки розділилися (фото)

Дівчина вже неодноразово потрапляла у поле зору українських уболівальників

25-річна арбітр зі Львова Софія Причина, яка вже викликала захоплення в українців своїми фото у бікіні, у новому сезоні обслуговуватиме матчі футбольної української Прем’єр-ліги.

Про це йдеться на сайті Української асоціації футболу, де опублікували перелік суддів, яким дозволено працювати в УПЛ.

До списку арбітрів, яких підвищили з ПФЛ до УПЛ, окрім Софії Причини увійшли Олександр Афанасьєв, Назарій Дьордь, Клим Заброда, Сергій Задіран, Олександр Каленов, Крістіна Козорог, Михайло Райда, Денис Рєзніков та Дмитро Євтухов.

Причина стала більш відомою після гучного скандалу, який стався у квітні 2023 року. У матчі Першої ліги між "Поліссям" та "Металургом" захисник команди з Житомира Вадим Червак штовхнув дівчину-арбітра, за що отримав дискваліфікацію від КДК УАФ на 6 місяців. Згодом перед одним із матчів Червак подарував дівчині букет квітів і особисто вибачився за квітневий епізод.

Свого часу Софія Причина судила Європейські студентські ігри. Також вона працювала з суддівськими бригадами на матчах чемпіонату України U-19 та U-21, а також виконувала обов’язки головного арбітра.

У мережі по-різному відреагували на таку новину. Багато хто вважає, що дівчина ще не набралася досвіду для такої роботи. Дехто ж висловлює думку, що Причина стане окрасою футболу.

Раніше "Телеграф" писав про щедрий вчинок арбітрів товариського матчу Німеччина — Україна.