"Неймовірна фігура": українська арбітриня вразила підписників фото у бікіні

Користувачі Instagram не приховували свого захоплення

Українська арбітриня Софія Причина, яку в квітневому матчі Першої ліги проти "Металург" Запоріжжя штовхнув гравець "Полісся" Вадим Червак, вразила користувачів соцмереж своїми світлинами в бікіні.

Відповідні фото вона опублікувала в Instagram. Представниця футбольного суддівського корпусу позувала для об’єктиву на пляжі в Італії.

Користувачі соцмережі не приховували свого захоплення фігурою 25-річної служниці Феміди, яка постала без звичної суддівської форми.

"Красивий купальник, підкреслює неймовірну красу і красиву фігуру", "Шикарна", "У вас неймовірна фігура", "Фіга собі вогонь", - написали в коментарях до поста вони.

Нагадаємо, що Червак був вилучений з поля за поштовх Причини, а після поєдинку вибачився, проте "Полісся" зайняло жорстку позицію і розірвало з ним контракт.

Крім того, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу УАФ ухвалив рішення на шість місяців дискваліфікувати футболіста.