"Невероятная фигура": украинская девушка-арбитр впечатлила подписчиков фото в бикини
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Пользователи Instagram не скрывали своего восхищения
Украинская девушка-арбитр София Причина, которую в апрельском матче Первой лиги против "Металлург" Запорожье толкнул игрок "Полесье" Вадим Червак, поразила пользователей соцсетей своими снимками в бикини.
Соответствующие фото она опубликовала в Instagram. Представительница футбольного судейского корпуса позировала для объектива на пляже в Италии.
Пользователи соцсети не скрывали своего восхищения фигурой 25-летней служительницы Фемиды, которая предстала без привычной судейской формы.
"Красивый купальник, подчеркивает невероятную красоту и красивую фигуру", "Шикарная", "У вас невероятная фигура", "Фига себе огонь", — написали в комментариях к посту они.
Напомним, что Червак был удален с поля за толчок Причины, а после поединка извинился, однако все равно "Полесье" занято жесткую позицию и расторгло с ним контракт.
Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола УАФ принял решение на шесть месяцев дисквалифицировать футболиста.