"Невероятная фигура": украинская девушка-арбитр впечатлила подписчиков фото в бикини

Пользователи Instagram не скрывали своего восхищения

Украинская девушка-арбитр София Причина, которую в апрельском матче Первой лиги против "Металлург" Запорожье толкнул игрок "Полесье" Вадим Червак, поразила пользователей соцсетей своими снимками в бикини.

Соответствующие фото она опубликовала в Instagram. Представительница футбольного судейского корпуса позировала для объектива на пляже в Италии.

Пользователи соцсети не скрывали своего восхищения фигурой 25-летней служительницы Фемиды, которая предстала без привычной судейской формы.

"Красивый купальник, подчеркивает невероятную красоту и красивую фигуру", "Шикарная", "У вас невероятная фигура", "Фига себе огонь", — написали в комментариях к посту они.

Напомним, что Червак был удален с поля за толчок Причины, а после поединка извинился, однако все равно "Полесье" занято жесткую позицию и расторгло с ним контракт.

Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола УАФ принял решение на шесть месяцев дисквалифицировать футболиста.