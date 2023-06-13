Гідний вчинок: на матчі Німеччина – Україна відзначилися арбітри

У Бремені відбувся благодійний матч

Бригада арбітрів, яка обслуговувала товариський матч Німеччина — Україна (3:3), приєдналася до благодійних ініціатив на підтримку України.

Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу. За інформацією джерела, футбольні судді вирішили підтримати українців, віддавши свій гонорар за матч на благодійність.

Головний арбітр зустрічі з Греції Анастасіос Сідіропулос, а також його команда — лайнсмени Райнхарт Буксбаум і Чазан Коула, четвертий арбітр Іоанніс Пападопулос, а також асистенти VAR Арістотеліс Діамантопулос і Спірідон Зампалас відмовилися від гонорарів (загальна сума становить близько 4 тисяч євро) заради благодійності.

Крім того, Німецька футбольна спілка організувала розіграш лімітованих футболок, у яких вчора грали футболісти збірної Німеччини. Усі отримані кошти організація направить на благодійні ініціативи для підтримки України.

Нагадаємо, після матчу з Бундестім на збірну України чекають дві важливі ігри відбору на чемпіонат Європи-2024. 16 червня українці зіграють із Північною Македонією, а 19 – з Мальтою. З турнірними розкладами команди Сергія Реброва у кваліфікаційному турнірі Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".