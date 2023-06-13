Достойный поступок: на матче Германия - Украина отличились арбитры

В Бремене состоялся благотворительный матч

Бригада арбитров, которая обслуживала товарищеский матч Германия — Украина (3:3) присоединилась к благотворительным инициативам в поддержку Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза. По информации источника, футбольные судьи решили поддержать украинцев, отдав свой гонорар за матч на благотворительность.

Главный арбитр встречи из Греции Анастасиос Сидиропулос, а также его команда — лайнсмены Райнхарт Буксбаум и Чазан Коула, четвертый арбитр Иоаннис Пападопулос, а также ассистенты VAR Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас отказались от гонораров (общая сумма составила около 4 тысяч евро) ради благотворительности.

Кроме того, Немецкий футбольный союз организовал розыгрыш лимитированных футболок, в которых вчера играли футболисты сборной Германии. Все вырученные средства организация направит на благотворительные инициативы для поддержки Украины.

Напомним, после матча с Бундестим сборную Украины ожидают две важные игры отбора на чемпионат Европы-2024. 16 июня украинцы сыграют с Северной Македонией, а 19 — с Мальтой. С турнирными раскладами команды Сергея Реброва в квалификационном турнире Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".