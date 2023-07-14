Матчи УПЛ доверили судить молодой красотке: в сети мнения разделились (фото)

Девушка уже неоднократно попадала в поле зрения украинских болельщиков

25-летняя арбитр со Львова София Причина, которая уже вызывала восторг у украинцев своими фото в бикини, в новом сезоне будет обслуживать матчи футбольной украинской Премьер-лиги.

Об этом говорится на сайте Украинской ассоциации футбола, где опубликовали список судей, которым разрешено работать в УПЛ.

В список арбитров, которых повысили из ПФЛ в УПЛ, кроме Софии Причины вошли Александр Афанасьев, Назарий Дьордь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.

Причина стала более известной после громкого скандала, произошедшего в апреле 2023 года. В матче Первой лиги между "Полесьем" и "Металлургом" защитник команды из Житомира Вадим Червак толкнул девушку-арбитра, за что получил дисквалификацию от КГК УАФ на 6 месяцев. Спустя время перед одним из матчей Червак подарил девушке букет цветов и лично извинился за апрельский эпизод.

В свое время София Причина судила Европейские студенческие игры. Также она была в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также исполняла обязанности главного арбитра.

В сети по-разному отреагировали на такую новость. Многие считают, что девушка еще не набралась опыта для такой работы. Некоторые же выражают мнение, что Причина станет украшением футбола.

Ранее "Телеграф" писал о щедром поступке арбитров товарищеского матча Германия — Украина.