Матчи УПЛ доверили судить молодой красотке: в сети мнения разделились (фото)
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Девушка уже неоднократно попадала в поле зрения украинских болельщиков
25-летняя арбитр со Львова София Причина, которая уже вызывала восторг у украинцев своими фото в бикини, в новом сезоне будет обслуживать матчи футбольной украинской Премьер-лиги.
Об этом говорится на сайте Украинской ассоциации футбола, где опубликовали список судей, которым разрешено работать в УПЛ.
В список арбитров, которых повысили из ПФЛ в УПЛ, кроме Софии Причины вошли Александр Афанасьев, Назарий Дьордь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.
Причина стала более известной после громкого скандала, произошедшего в апреле 2023 года. В матче Первой лиги между "Полесьем" и "Металлургом" защитник команды из Житомира Вадим Червак толкнул девушку-арбитра, за что получил дисквалификацию от КГК УАФ на 6 месяцев. Спустя время перед одним из матчей Червак подарил девушке букет цветов и лично извинился за апрельский эпизод.
В свое время София Причина судила Европейские студенческие игры. Также она была в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также исполняла обязанности главного арбитра.
В сети по-разному отреагировали на такую новость. Многие считают, что девушка еще не набралась опыта для такой работы. Некоторые же выражают мнение, что Причина станет украшением футбола.
Ранее "Телеграф" писал о щедром поступке арбитров товарищеского матча Германия — Украина.