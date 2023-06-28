Незасчитанный гол Испании в ворота Украины: эксперт указал на важный момент (видео)

Арбитр простил нашего голкипера за грубую ошибку

В матче третьего тура молодежного чемпионата Европы-2023 между Испанией и Украиной (2:2) произошел курьезный инцидент. В первом тайме после ошибки нашего голкипера Руслана Нещерета испанец Родриго Рекельме отправил мяч в сетку ворот, но судья гол не засчитал, хотя взятие ворот казалось чистым.

Как заявил авторитетный испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес, в этом эпизоде арбитр принял ошибочное решение, хотя его можно понять.

"Когда он хотел быстро ввести мяч в игру, то мяч выскользнул из его рук, чем воспользовался Родриго Рикельме. В этом эпизоде форвард не навязывал борьбу, поскольку при ошибке Нещерета находился позади вратаря. Но арбитр разглядел там нарушение правил.

Единственное логическое объяснение, которое может быть в этой ситуации, состоит в том, что судья увидел со своего ракурса, что Рикельме действительно коснулся вратаря и вступил с ним в контакт. Арбитр подумал, что испанец помешал Нещерету ввести мяч в игру, нарушив правила", — сказал он.

При этом Гонсалес назвал действия арбитра матча "грубой ошибкой".

Сам Нещерет после матча сказал, что в этом эпизоде соперник ударил его по руке.

"Я по инерции даже не смог выбросить мяч. Поэтому это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: "Нет, я не цеплял его". Немного хитрый", — отметил украинец.

Ранее "Телеграф" писал, что в Румынии пожаловались на украинцев из-за возможного нарушения регламента на Евро-2023.