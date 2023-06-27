"Любой из вас дал бы в бороду": журналист узнал детали скандала на матче молодежной сборной Украины

Журналист узнал, за что Ванат получил красную карточку

В матче 2-го тура молодежного Евро-2023 против Румынии (1:0) игрок сборной Украины Владислав Ванат получил красную карточку за агрессию в отношении игрока румынской сборной. Выяснилось, что соперник провоцировал нашего футболиста на такие действия.

Как заявил журналист Виктор Вацко в новом выпуске Вацко on air, сперва ему показалось, что форвард украинской молодежки совершил необдуманный поступок и просто не смог сдержать эмоции, но позже он понял, что тот поступил правильно.

"Мне прилетел инсайд из лагеря молодежной сборной Украины. То, что сделал румынский футболист не попало в трансляцию, нормальный повтор нам не показали. Румын провоцировал. И вот то, как он спровоцировал, то, что он сделал, а не сказал – я уверен, что подавляющее большинство украинских футболистов ему бы за это втащило.

А Владимир Езерский, который сейчас в Румынии в тренерском штабе молодежки, не только втащил бы ему, но и прямо там возле штрафной этого румына и закопал бы. Поверьте

Любой из вас в такой ситуации тоже дал бы в бороду тому клоуну-провокатору", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июня наша команда сыграет заключительный матч группового этапа Евро-2023 с Испанией.