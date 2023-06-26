Не только Мудрик: у сборной Украины проблемы перед важным матчем молодежного Евро

У Ротаня есть проблемы перед игрой с Испанией

Во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины U-21 в матче 3-го тура группового раунда чемпионата Европы-2023 будет играть против команды Испании и в этой встрече нашей команде могут не помочь сразу три ключевых футболиста.

О проблемах в молодежке рассказал ее наставник Руслан Ротань на сегодняшней пресс-конференции.

"Сейчас врачи работают с Мудриком. Есть небольшие повреждения после поединков у Сыча и Таловерова", — сказал главный тренер молодежной сборной Украины.

При этом Ротань выразил надежду, что последние два все же смогут восстановиться к завтрашнему матчу.

Напомним, что Сыч и Таловеров являются основными футболистами нашей сборной на европейском первенстве. Что касается Мудрика, то он приехал в расположение команды уже травмированным и пока на чемпионате еще не сыграл ни минуты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что молодежная сборная Украины уже обеспечила себе путевку в четвертьфинале чемпионата Европы-2023 после побед в двух стартовых матчах турнира. В матче с испанцами будет решаться судьба первого места в нашей группе.